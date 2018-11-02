Европейцы помогут Нигеру бороться с нелегальной миграцией

Германия и Нидерланды помогут Нигеру контролировать границы, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в Европу. Об этом сообщил The Local.

Две европейские страны потратят 10 миллионов евро на создание нового военного формирования специального назначения. Сотни полицейских, обученных по специальной программе, направят в регионы, граничащие с Нигерией. По данным ЕС, именно через эту страну 90 процентов нелегальных мигрантов из западной Африки проходят, направляясь в Ливию и Алжир, а оттуда — в Европу.

Программа направлена не только на сдерживание потока нелегалов. «Грубо говоря, это поможет бороться со всеми нашими проблемами: с нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркотиками и терроризмом», — заявил Сули Бубакар, глава полиции Нигера.

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Президент африканской страны Махамаду Иссуфу приезжал с визитом в Германию в августе 2018 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла его во дворце Мезеберг в Бранденбурге, где они, в том числе, обсудили проблемы миграции.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев. В страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

В сентябре 2018 года Организация объединенных наций опубликовала доклад «Индексы и индикаторы человеческого развития». Из представленных в его рейтинге 189 стран Нигер занял последнее место.

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