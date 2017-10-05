В Нигере погибли три американских спецназовца

Трое военнослужащих США погибли, еще двое ранены в результате нападения на юго-западе Нигера. Об этом сообщает газета The New York Times.

Инцидент произошел во время обучения. Бойцы находились в засаде, когда по ним начался обстрел неких «враждебных сил», предположительно, ячейки террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), действующей в Нигере и Мали. Reuters сообщил, что во время обстрела были убиты пять бойцов армии Нигера.

В августе Пентагон сообщил о погибших в результате ошибочного артиллерийского обстрела двух американских военных. Артиллерийская установка войск коалиции вела огонь по минометным позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В этот момент произошла некая «нештатная ситуация», в результате которой и погибли солдаты. Пострадали еще пятеро американских военных.