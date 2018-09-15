Названы самые цивилизованные страны

Организация объединенных наций (ООН) представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Доклад «Индексы и индикаторы человеческого развития» опубликован на сайте организации.

Всего в рейтинг вошло 189 государств — 59 высокоразвитых и 38 стран с низким уровнем развития. Отмечается, что в 2010 году это соотношение составляло 46 к 49 соответственно. Страны оценивались по средней продолжительности жизни, средней и предполагаемой продолжительности обучения и объему валового национального продукта (ВНП) на душу населения.

Первое место заняла Норвегия. В этой стране продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, средняя продолжительность обучения — около 12 лет, предполагаемая — чуть меньше 18 лет, а объем ВНП составил более 68 тысяч долларов.

В первую десятку стран вошли также Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Россия оказалась в рейтинге на 49-м месте, после Омана и перед Черногорией. Среднюю продолжительность жизни в России эксперты ООН оценили в 71 год, среднюю продолжительность обучения — в 12 лет, предположительную продолжительность — 15,5 лет, а ВНП на душу населения составил 24 тысячи долларов.

Замыкает рейтинг Нигер, где продолжительность жизни оказалась равна в среднем 60 годам, средняя продолжительность обучения составила два года, предполагаемая — примерно пять с половиной лет, а ВНП на душу населения — всего 906 долларов.

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