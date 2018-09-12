Названы самые грустные, злые и раздраженные страны мира

Мир в 2017 году стал более негативным, чем был все прошлое десятилетие. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup, которая ежегодно вычисляет индекс негативного опыта.

Социологи опрашивали людей в 146 странах. У граждан выясняли, испытывали ли они днем ранее беспокойство, стресс, физическую боль, грусть или гнев. Выяснилось, что все показатели, кроме злобы, достигли новых максимумов. Согласно результатам, 38 процентов опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37 процентов — стресс, а 31 процент — физическую боль. Грустили 23 процента, а гневались — 20.

Самой негативной страной в мире стала Центральноафриканская Республика. Физическую боль в стране испытывали 76 процентов респондентов, беспокойство — 74. Это самые высокие показатели за все последнее десятилетие для всех стран.

На втором месте оказался Ирак, с 2008-го стабильно входящий в пятерку самых негативных стран. Третью строчку занимает Южный Судан, за ним — Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

Россия же наряду со Швецией, Нидерландами, Польшей, Монголией и другими оказалась в числе наименее негативных государств.

Ранее Китай назвали страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем.

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