Названа самая перспективная экономика Европы

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Европейского союза (ЕС) во втором квартале 2018 года вырос по сравнению с тем же периодом 2017-го. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического бюро (Евростата).

Сумма всех товаров и услуг, произведенных на территории Евросоюза (ВВП), с учетом инфляции увеличилась на 2,2 процента. Также в отчете отдельно проанализировали показатели конкретных стран. На первом месте оказалась Польша — рост ее реального ВВП составил 5 процентов.

На втором месте оказалась Венгрия с 4,4 процента. В Латвии и Румынии отметили рост в 4,2 процента. Кипр и Словакия увеличили свои показатели на 3,9 процента. На 3,7 процента вырос ВВП в Литве. Практически не увеличили свои показатели следующие страны ЕС: Италия (рост составил всего 1,1 процента), Бельгия и Великобритания (по 1,3 процента).

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По данным Евростата, в минус ушли Дания (0,8 процента). Эстония, Ирландия, Греция, Хорватия, Люксембург, Мальта, Словения не предоставили никакой информации о своей экономике.

В марте 2017 года ВВП на душу населения Польши был равен 69 процентам от среднеевропейского. Темпы роста экономики этой страны выше средних по Евросоюзу, так как она сумела увеличить показатель более чем на 19 процентов с момента своего вступления в ЕС в 2004 году.

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