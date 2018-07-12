Назван эффект торговой войны для России

Россия вместе с другими членами БРИКС сильнее пострадает от торговых войн по сравнению со странами ОЭСР и еврозоны, пишет Организация европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) в своем докладе «Сценарии мировой экономики до 2060 года».

По подсчетам организации, если уровень торговых барьеров вернется к уровню 1990 года, ВВП на душу населения снизится на 18 процентов в среднем по миру, на 6 процентов в странах ОЭСР (куда не входит Россия), на 4,5 процента в странах еврозоны и сразу на 18 процентов в государствах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

При этом у стран БРИКС, включая Россию, есть шанс исправить ситуацию за счет реформ, в первую очередь в области управления и образования.

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В настоящее время совокупный ВВП стран БРИКС растет быстрее, чем общемировой, — 6 процентов против 3,1. Но без адекватных перемен он снизится до 2 процентов и отстанет от общего графика.

Еще один тезис доклада: члены ОЭСР отстают от азиатских стран по объемам производства. На долю Китая и Индии в 2060 году будет приходиться 20-25 мирового ВВП, в то время как на все страны ОЭСР — 40 процентов. Демографические тенденции играют не в пользу европейских стран, заставляя правительства повышать налоги — за 40 лет их уровень вырастет на 6,5 процента.

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