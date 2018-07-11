США нанесли новый удар в торговой войне

США ввели новые пошлины в 10 процентов на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов, говорится на сайте Торгового представительства США.

Под новые ограничения попали более шести тысяч наименований товаров, среди которых морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автозапчасти.

Глава торгового представительства Роберт Лайтхайзер заявил, что введение пошлин стало ответом на «неспособность Китая изменить свое поведение». Оно призвано устранить нанесенный индустриальной политикой Пекина вред. «Вместо того чтобы принять во внимание наши законные опасения, Китай начал проводить политику возмездия в отношении американских товаров», — цитирует Лайтхайзер Fox News.

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6 июля Китай ввел 25-процентные пошлины на товары из США на общую сумму 34 миллиарда долларов. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона, затронувшие товары из списка «Сделано в Китае-2025».

Также США ввели ограничения на импорт стали (25-процентные пошлины) и алюминия (10-процентные) без какой-либо территориальной привязки. В ответ 22 июня Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на американские джинсы, мотоциклы, бурбон и кукурузу.

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