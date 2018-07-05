Европа ответила на торговую агрессию США

Евросоюз решил ввести ограничительные меры в отношении зарубежной стали, импортируемой странами блока, сообщает Reuters. Пока это только предварительное решение, одобренное комитетом представителей стран.

По данным агентства, ограничения не будут означать автоматического введения пошлин на ввоз. Мера направлена не против американской стали, а против возможного увеличения импорта вслед за введением пошлин в США. Евросоюз хочет сохранить его на прежнем уровне.

В Брюсселе ожидают, что поставщики, лишившиеся крупного рынка, захотят заместить его с помощью ЕС и этим негативно повлияют на конкуренцию. Брюссель установит квоту на поставки стали, исходя из статистики предыдущих лет. Ее превышение будет облагаться пошлиной в размере 25 процентов.

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В марте США ввели 25-процентную пошлину на ввоз стали и 10-процентную — на импорт алюминия. Основные партнеры Вашингтона, включая ЕС, получили отсрочку, но 1 июня она истекла.

В ответ Еврокомиссия 22 июня объявила о введении 25-процентных пошлин на ряд американских товаров, включая кукурузу, бурбон, мотоциклы и джинсы. Из-за этого американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о переносе части мощностей за пределы страны, а компания Brown-Forman, владеющая брендом виски Johny Walkers’s, предупредила европейских потребителей о возможном росте цен на 10 процентов.

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