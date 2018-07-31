Европейская экономика не оправдала ожиданий

Экономика еврозоны замедлила рост, в то время как власти блока и аналитики ожидали более позитивных результатов, пишет Bloomberg. При этом темпы инфляции достигают наивысших показателей за шесть лет, что нехарактерно для периода спада.

Рост ВВП стран еврозоны во втором квартале 2018 года замедлился до 0,3 процента — самый слабый результат за два года. Отдельные страны тоже не оправдывают прогнозы аналитиков. Во втором квартале никто не смог превысить 0,6 процента, и это даже хуже, чем в начале года, когда за первые три месяца Австрии удалось добиться роста на 0,9 процента, а Испании — на 0,7.

В качестве главных причин называются набирающая обороты торговая война и связанная с ней неопределенность на рынке. Несмотря на сохраняющийся «здоровый внутренний спрос», производители начинают сокращать свои экспортные поставки. Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги назвал протекционизм ключевым риском для развития региона.

В то же время инфляция продолжает расти, что нехарактерно для периода стагнации. Обычно она сопутствует росту потребительского спроса и дает производителям возможности для новых инвестиций и повышения расходов на зарплату. Нынешний рост цен составил 2,1 процента. За последние шесть лет он не превышал отметки в два процента.

При этом основной вклад внесли продовольствие и энергоносители, что логично на фоне введения санкций на американские товары, среди которых крепкий алкоголь и кукуруза. Базовая инфляция (рассчитывается без учета этих двух составляющих) по-прежнему находится на уровне 1,1 процента, и это даже ниже, чем рассчитывает ЕЦБ.

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На недавнем заседании регулятора Драги заявил, что происходящее не может продолжаться долго, ведь «все показатели указывают на полномасштабный и стабильный рост».

Ранее вышли данные об экономике США. В отличие от европейской, она во втором квартале показала лучшие результаты за несколько лет — рост в 4,1 процента. Президент Дональд Трамп назвал это «историческим подъемом». Экономисты указывают, что торговая война пошла на пользу Вашингтону. В то время как европейские производители замедляют темпы производства и ищут новые рынки сбыта, американские спешат поставить продукцию по действующим контрактам, пока ограничения не ужесточили еще больше. Однако некоторые аналитики называют такой рост временным и утверждают, что уже в третьем квартале повторить его не удастся.

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