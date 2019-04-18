Европа обложит Facebook и YouTube штрафами за экстремистский контент

Европейский парламент проголосовал за введение штрафов для интернет-компаний, которые несвоевременно удаляют экстремистский контент, сообщается на сайте Европарламента.

За систематическое и постоянное несоблюдение этого требования интернет-компании, такие, как Facebook, Twitter и YouTube, могут быть оштрафованы на четыре процента от их мирового оборота. На удаление запрещенного контента им отвели час с момента получения запроса от властей.

Инициативу поддержали 308 депутатов, 204 голосовали против, еще 70 — воздержались.

Материалы по теме Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни

Ужесточить мониторинг соцсетей евродепутаты решили после теракта в Новой Зеландии 15 марта, отмечает Reuters. Напавший на местные мечети австралиец Брентон Таррант вел прямую трансляцию расстрела в Facebook. В результате теракта погибли 50 человек, более 40 получили ранения.

В тот день Facebook удалил больше 1,5 миллиона видео с массовым расстрелом в мечети. Спустя месяц после теракта перед судом предстали шесть человек, который распространяли стрим террориста в соцсетях. Обвинение требует для них тюремного заключения сроком до 14 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!