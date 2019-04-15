За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек. Об этом сообщает CBS.

Четверо подозреваемых содержатся под стражей. 44-летний бизнесмен Филиппу Арпсу (Philip Arps) и 18-летний подозреваемый просили выпустить их под залог, однако им было отказано. Обвинение требует для подозреваемых тюремного заключения сроком до 14 лет.

Адвокат Арпса утверждает, что многие распространяли по сети видео теракта, однако перед судом предстали только шестеро. CBS отмечает, что хотя атака транслировалась в прямом эфире, видео собрало меньше 200 просмотров.

По словам исполнительного директора Facebook Гая Розена (Guy Rosen), во время прямой трансляции, которую террорист вел в соцсети, службы Facebook не получили ни одной пользовательской жалобы. Они посыпались через 12 минут после окончания трансляции. Всего ролик было просмотрено четыре тысячи раз, прежде чем соцсеть его заблокировала. Алгоритм не смог выявить сцены насилия. Позже Facebook удалила больше 1,5 миллиона видео массового расстрела в мечети Новой Зеландии.

Теракт в двух мечетях, в городах Крайстчерч и Линвуд, 15 марта совершил австралиец Брентон Таррант. Он снимал происходящее на экшн-камеру и транслировал в сеть. В результате расстрела погибли 50 человек, более 40 получили ранения. За день до трагедии террорист опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». По словам Тарранта, на нападения его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых.

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