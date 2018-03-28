В Кемерове объявили награду за поимку создавшего фейк о 300 погибших украинца

Группа жителей Кемерова объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространил слухи о 300 жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в среду, 28 марта, РИА Новости сообщил один из активистов.

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«Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно», — пояснил он и добавил, что один из его товарищей потерял при пожаре родных.

«Мы с ним, а также еще один наш друг решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу», — заключил мужчина.

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на посты во «ВКонтакте» сообщают, что Вольнов сам распространил информацию о награде за свою голову.

Ранее в среду суд заочно арестовал Вольнова. Заведено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

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Вольнов опубликовал запись телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга на своем YouTube-канале 25 марта. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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