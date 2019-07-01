Россиян защитили от долгового рабства

Вступившие 1 июля в силу правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком, сделают нерентабельной работу микрофинансовых организаций (МФО), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По новым правилам ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом в день. Также внедряется показатель долговой нагрузки, за счет которого планируют предотвратить рост закредитованности населения.

Максимальный размер выплаты снижается до двукратного от суммы кредита (сюда входят проценты, штрафы и других платежи, относящихся к кредиту). Таким образом с взявшего 10 тысяч рублей в кредит человека можно будет получить максимум 30 тысяч рублей.

По словам представителя Центробанка, нововведения уже повлияли на рынок МФО. «Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков», — сообщил он.

По данным Банка России на 31 марта 2019 года, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51 процент. Объемы рынка составили 143 миллиарда против 95,2 миллиарда рублей годом ранее.

Ранее результаты совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора показали, что более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов. В частности, у девяти процентов заемщиков есть просрочки по платежам, 10 процентов по крайней мере один раз обращались к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ.

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