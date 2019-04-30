Россиян защитят от микрокредитов и коллекторов

В Госдуму внесены законопроекты, направленные на защиту россиян от противоправных действий коллекторов, а также на ужесточение ответственности за незаконную выдачу микрозаймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Эксперты МВД принимают участие в разработке документов. В частности, в ведомстве предлагают запретить оформление микрокредитов через интернет без предоставления паспорта. Также в законопроекте будет предусмотрена административная ответственность для финансовых организаций, которые используют жесткие методы при общении с должниками или выдают займы незаконно.

29 апреля Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам. Ранее 2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выдачу микрокредитов под залог жилья нужно запретить.

В феврале президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Выполнение поручения возложено на Банк России, МВД, Министерство юстиции, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. Ведомства должны отчитаться до 1 мая 2019 года.

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