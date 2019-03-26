Российский коллектор выложил в сеть порноколлаж с участием ребенка должника

По ходатайству следствия арестован 38-летний житель Хабаровска, выложивший в интернет изготовленный им порнографический фотоколлаж с ребенком должника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Работника микрофинансовой организации взяли под стражу за изготовление и распространение порнографических материалов.

Он использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента, который взял в кредит 19 тысяч рублей и не смог его погасить в срок. За полгода сумма задолженности выросла до 197 тысяч рублей.

Коллектор выложил фотоколлаж с ребенком должника после звонков и сообщений с угрозами.

СК опубликовал видео с арестованным фигурантом дела.

Следственный комитет

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