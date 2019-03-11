Коллекторам решили запретить выбивать долги за ЖКХ

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила запретить передавать коллекторам просроченную задолженность ЖКХ. Соответствующий законопроект размещен в базе данных.

В настоящий момент законом разрешено передавать долги по ЖКХ кредитным организациям или профессиональным коллекторам. Согласно предложенным поправкам, с задолженностью смогут работать только профессиональные участники рынка жилья: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо ресурсоснабжающие организации.

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Как указано в пояснительной записке, существующая сейчас возможность передачи профессиональным коллекторским агентствам долгов ЖКХ «нарушает общие подходы по истребованию задолженности во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством, и создает условия для нарушения прав граждан».

Также отмечается, что привлечение сторонних организаций «приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан». Например, в Хабаровском крае и ряде других регионов коллекторы грубо использовали «внеправовые средства воздействия на граждан».

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем вдвое. По его словам такая ситуация возникла из-за колоссальных проблем с законодательством.

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