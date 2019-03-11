Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян

Большинство россиян переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — заявил Артемьев.

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Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть — наоборот, недоплачивают, а тарифы в них заниженные. По словам Артемьева, сегодня в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.

Для ликвидации подобных перекосов в правительстве уже внесли около полутора тысяч правок в действующее законодательство, однако этого недостаточно, жалуется Артемьев. Для решения проблем ФАС внесло в кабмин полноценный проект закона, который эти проблемы должен решить.

Причиной подобных перекосов Артемьев считает «хулиганство» на региональном уровне. Речь идет об органах местного самоуправления, которые злоупотребляют своими полномочиями, а ФАС, по словам Артемьева, до них дотянуться трудно. «Мы наводим порядок, сейчас делим числитель на знаменатель, и у нас остается только два вида тарифов — текущий и инвестиционный, что совершенно понятно, есть операционные затраты, есть инвестиционные затраты», — рассказал Артемьев.

Правительство ранее разработало законопроект, который не позволяет росту тарифов ЖКХ превысить целевые параметры, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития. В настоящий момент этот документ проходит Государственную Думу.

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