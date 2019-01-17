Названы главные проблемы ЖКХ в России

Главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенные 17 января на сайте некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Неверное начисление платы за коммунальные услуги отметили в качестве проблемы 19 процентов обратившихся в компанию с жалобами россиян. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами — на это пожаловались 14 процентов, еще 13 процентов указали на неудовлетворительное состояние домов и содержание общего имущества.

Еще 13 процентов обращений коснулись ненадлежащего качества оказания коммунальных услуг, отмечается в материалах. 4 процента обратившихся заявили о недовольстве организацией собраний собственников жилья.

«Анализ обращений демонстрирует, что наибольшее беспокойство граждан вызывают проблемы, связанные с управлением многоквартирным домом. В совокупности этим вопросам посвящена треть обращений, — отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — В последние годы был принят целый ряд новаций в данной сфере (...) усилия эти пока не привели к желаемым результатам».

В начале 2019 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала информацию об удорожании услуг ЖКХ для россиян в 2018-м. Общее подорожание составило 3,7 процента, при этом сильнее всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7 процента, 5 процентов и 4,4 процента соответственно. Услуги по обеспечению электричеством стали за год дороже на 3,9 процента, отопление на 3,8, а газоснабжение — на 3 процента.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!