Лолита задолжала четверть миллиона за ЖКХ

Певица и телеведущая Лолита Милявская пожаловалась в своем Instagram на огромную задолженность за капремонт, который в ее доме начнется в 2041 году.

«Тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт... на 260 тысяч! Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома!!! ... Если доживу! А так хотелось закончить год без долгов», — пишет Милявская.

Певица не собирается гасить долг, напротив, выставленную сумму она планирует оспорить. «Теперь опять в суд (...) А ведь могла одним словом на букву "п" сказать», — резюмирует Милявская.

Это не первый жилищный конфликт, в котором участвует певица. В мае 2018-го Лолита заявила, что попробует сдать на принудительное лечение своего соседа по жилому комплексу в Бургасе (Болгария). «Этот человек является психически нездоровым. Он должен находиться на излечении. По болгарским законам мы не можем сдать его в психушку, а этого хочет весь комплекс, потому что он ведет себя как психопат. Он написал на меня заявление, на других заявление, на всех жителей», — отметила Милявская.

В 2015 году певица выиграла суд с управляющей ТСЖ «Большие Каменщики» Верой Назаровой. Иск о защите чести и достоинства был подан Назаровой, причиной стало интервью Лолиты, в которой та называет управляющую психически неуравновешенной. Истица требовала опровержения и компенсации в 100 тысяч рублей, но ей было в этом отказано. Ранее Лолита судилась и с самим ТСЖ из-за суммы в несколько сотен тысяч рублей за коммунальное обслуживание дома.

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