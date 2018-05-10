Лолита попытается сдать в психбольницу конфликтного соседа

Житель болгарского города Бургас обратился в правоохранительные органы России, обвинив соседку певицу Лолиту Милявскую в попытке расправиться с ним. Исполнительница заявила, что потребует отправить мужчину на принудительное лечение, передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 10 мая.

Лолита отметила, что мужчина имеет гражданства России и Болгарии и проживает по соседству с певицей в жилом комплексе в Бургасе.

«Этот человек является психически нездоровым. Он должен находиться на излечении. По болгарским законам мы не можем сдать его в психушку, а этого хочет весь комплекс, потому что он ведет себя как психопат. Он написал на меня заявление, на других заявление, на всех жителей», — пожаловалась Лолита.

Исполнительница добавила, что из-за заявления соседа ей пришлось давать объяснения полиции. «Он обзванивает и говорит, что я заказала его убийство, на других соседей он звонил в другие места и говорил другие вещи. У нас много чего записано на видео», — подчеркнула она.

В апреле китайские пограничники перепутали Лолиту с мужчиной.

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