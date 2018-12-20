Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора

Мэр города Биробиджан (столица Еврейской автономной области) Евгений Коростелев накопил задолженность за коммунальные услуги. Долг был погашен Коростелевым после беседы с губернатором Александром Левинталем. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Коростелев систематически не оплачивал отопление в квартире, где проживает, отмечается в сообщении властей.

«Состоялся достаточно жесткий разговор с мэром по этому поводу. В настоящее время задолженность им погашена. Но самое главное, что факт такой был. И это недопустимо для чиновника такого высокого ранга, который, наоборот, должен показывать в этом пример. Платить за потребленные коммунальные услуги должны все. Я сделал мэру серьезное замечание. Напомнил о необходимости строгого соблюдения всех норм личного поведения и финансовых обязательств», — приводятся на сайте администрации Еврейской АО слова Александра Левинталя.

В декабре Росстат раскрыл данные о российских регионах с максимальным количеством неплательщиков за ЖКХ. Лидером этого рейтинга оказался Ставропольский край, где о дефиците средств на оплату коммунальных услуг заявили 33,8 процента жителей. Второе место заняла Кабардино-Балкария, третье поделили Чувашия и Тува. Еврейская автономная область в число самых проблемных регионов не попала.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!