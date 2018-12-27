Минстрой предупредил о росте тарифов ЖКХ

Минстрой предупредил вице-премьера Дмитрия Козака об угрозе роста тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства.

Как отмечается в письме, направленном вице-премьеру, повышение тарифов может произойти, если примут подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности.

Согласно проекту, потребители категории «свыше 670 кВт» должны оплачивать резерв сетевой мощности, если они не используют его в полном объеме. Сейчас платят только за реальное потребление.

Минстрой пишет, что в теплоснабжении и водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ) завышают резерв из-за действующих нормативов, а не из-за неэффективной деятельности. Отказ от резерва может привести к экологическим и социальным последствиям.

Оплата резерва электроэнергии, предупреждает Министерство, приведет к росту тарифов за тепло и воду. Их сдерживание будет возможно «только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».

В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Согласно нему, тарифы будут повышаться дважды — 1 января (на 1,7 процента) и 1 июля (на 2,4 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!