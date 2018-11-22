Сибирские коммунальщики пригрозили должникам деревянным туалетом

Одна из управляющих компаний (УК) Иркутска запустила акцию «Туалет для должников», призванную напомнить неплательщикам за коммунальные услуги о необходимости оплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в УК «Северное управление ЖКС».

Представители УК поставили во дворе жилого дома №193 по улице Розы Люксембург, в котором проживает много должников, деревянный туалет.

На сооружении размещены плакаты с информацией о постановлении правительства России от 6 мая 2011 года, согласно которому УК имеет право перекрывать канализацию в квартирах неплательщиков.

«Туалет установлен в качестве напоминания, что услуги ЖКХ не бесплатны, и есть такая мера воздействия, как заглушки», — сказал собеседник агентства, добавив, что через несколько дней туалет перевезут к другому жилому дому, где также проживает много должников.

Управляющие компании время от времени прибегают к креативным способам побуждения неплательщиков к погашению долга. Так, самарское предприятие «Российские коммунальные системы» в 2018 году стало подвешивать перед окнами квартир, где живут должники, трехтонную «пирамиду позора». «Может быть, знак позора и массовое недовольство соседей заставят выполнить законные обязательства не только получателя пирамиды, но и всех неплательщиков в этом доме», — прокомментировали задумку коммунальщики.

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