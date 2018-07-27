Коммунальщики стали позорить россиян за долги с помощью крана и пирамиды

Самарские коммунальщики стали подвешивать трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должников на кране, сообщается на сайте предприятия «Российские коммунальные системы».

«Может быть, знак позора и массовое недовольство соседей заставят выполнить законные обязательства не только получателя пирамиды, но и всех неплательщиков в этом доме», — отметили авторы задумки.

Первыми увидевшими необычную конструкцию у себя перед окном стали самарцы, накопившие 13 тысяч рублей долга. Всего же жители дома, где они проживают, задолжали более 150 тысяч рублей.

«От этого абонента не последовало никаких действий, никакого желания урегулировать проблему», — процитировали на сайте заместителя директора «РКС-Самара» Евгению Порецковскую.

Конструкция с надписями: «вы должник», «оплатите долг» — будет висеть по несколько часов утром и вечером до тех пор, пока долги не будут погашены. Ранее жильцов увещевали письмами, присылали исполнительные листы из судов, приглашали на заседание комитета по задолженности.

Ранее «пирамида позора» в Самаре устанавливалась на землю перед 82 частными домами и организациями. С ее помощью было возвращено более миллиона рублей. 22 июля сообщалось о похищении этой конструкции.

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