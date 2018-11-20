Российский юморист угодил в коммунальный скандал

Народный артист России, юморист Владимир Винокур оплатил задолженность за коммунальные услуги, ставшую причиной судебного иска со стороны управляющей компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе Центрального административного округа Москвы (ЦАО).

«Требований к уплате задолженности к В.Винокуру ГБУ "Жилищник района Арбат" не имеет, а информация о задолженности артиста не является достоверной», — сказал собеседник агентства.

Судебный иск был подан ГБУ «Жилищник района Арбат» в середине ноября, добавили в пресс-службе. Коммунальщики требовали от 15 собственников квартир в доме №41 в Большом Афанасьевском переулке возместить денежные средства за отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт подвала площадью более 400 квадратных метров.

Долг, согласно заявлению районного «Жилищника», копился в течение четырех лет. Суммарная задолженность собственников превысила полтора миллиона рублей, из которых Владимир Винокур, по мнению коммунальщиков, недоплатил 97 тысяч.

«Задолженность (...) Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом, в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании», — пояснили в пресс-службе ЦАО.

Согласно проведенному в апреле 2018-го исследованию ВЦИОМ, Владимир Винокур попал в число наиболее популярных у россиян комиков, заняв в этом рейтинге третье место. Первые две строчки достались Михаилу Задорнову и Евгению Петросяну.

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