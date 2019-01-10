Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России

В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 3,7 процента. Соответствующая информация опубликована в четверг, 10 января, на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, сильнее всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение: на 5,7 процента, 5 процентов и 4,4 процента соответственно. Электроснабжение подорожало на 3,9 процента, отопление — на 3,8 процента, газоснабжение — на 3 процента.

Размер оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов вырос за год на 4 процента, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников — на 3,6 процента, подсчитали в Росстате. Услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК и ТСЖ подорожали на 3,1 процента.

Об угрозе дальнейшего роста тарифов ЖКХ в конце декабря 2018 года вице-премьера Дмитрия Козака письменно предупредил Минстрой России. Причиной возможного повышения в ведомстве назвали проект Минэнерго о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности.

В ноябре стало известно о том, что в 2019 году тарифы платы за жилищно-коммунальные услуги будут повышены дважды — 1 января и 1 июля. Таким образом, с 1 января тарифы выросли на 1,7 процента к июлю 2018-го, а с 1 июля 2019 года они будут увеличены еще раз — на 2,4 процента к текущему уровню.

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