Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе

Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска. Бюджет не справляется с этими обязательствами, передает «Интерфакс».

Замглавы Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов пояснил, что если доля дотаций в бюджете муниципального образования превышает 20 процентов, то власти не имеют права тратить деньги на сторонние цели. С 2019 года город попадает в эту категорию.

«Эта мера является вынужденной, ни у кого нет цели как-то ущемить наших почетных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу», — сказал Борисов.

Сейчас почетные жители Саяногорска могут, к примеру, бесплатно ездить в общественном транспорте и не платить за ЖКУ.

Олег Дерипаска удостоился этого звания в 2000 году, когда был председателем совета директоров компании «Русский алюминий». В Саяногорске три завода «Русала» — Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы и «Саянал».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!