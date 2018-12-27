Искусанный бродячей стаей россиянин подал в суд на ЖКХ и победил

Житель Пензы подал в суд на городское управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) после того, как был покусан бродячей собачьей стаей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Нападение собак произошло осенью 2018 года. В результате инцидента пензенец получил травму голени и был вынужден пройти полный курс вакцинации от бешенства, что, как уточняется в сообщении прокуратуры, негативно повлияло на его самочувствие.

«Кроме того, из-за необходимости прохождения курса вакцинации он не смог поехать в Испанию для участия в творческом фестивале», — отметили в пресс-службе ведомства.

Суд изучил материалы дела и признал ответственность в произошедшем городского УЖКХ, которое не выполнило должным образом задачи по организации отлова бездомных животных. В пользу потерпевшего с коммунальщиков взыскано 50 тысяч рублей вместо 600 тысяч, которые фигурировали в иске.

Как истец, так и ответчик обжаловали такое решение, однако обеим сторонам было отказано в апелляции.

В декабре в Чувашии был задержан местный житель, натравивший собак на полицейских. Внимание правоохранителей привлекли двое неизвестных, шедших ночью по улице с большими мешками в сопровождении четырех собак. Вместо того чтобы остановиться по требованию полицейских, один из мужчин бросился бежать, а второй отдал собакам команду «фас», а затем бросился на офицера с ножом. Полицейские были госпитализированы.

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