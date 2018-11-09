Коллекторы стали фигурантами дела из-за порноколлажа с дочерью должника

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело из-за смонтированного коллекторами порнографического коллажа с изображением несовершеннолетней дочери должника. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

«Принимаются меры, направленные на установление местонахождения злоумышленников и их задержание. Следственные органы дадут оценку их действий и проверят на причастность к совершению иных преступлений», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части второй статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней»). Коллекторам грозит до десяти лет лишения свободы.

Родственники пострадавшей девочки рассказали журналистам, что ее отец взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой и также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием его дочери. По их словам, для девушки это стало сильным стрессом.

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