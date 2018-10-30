Россияне набрали рекордных кредитов для погашения кредитов

Россияне за первое полугодие 2018 года набрали новых кредитов для покрытия старых на 68,3 миллиарда рублей. Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой набюро кредитных историй «Эквифакс».

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В среднем сумма потребительского кредита на рефинансирование долгов выросла на 17 процентов и составила 520 тысяч рублей.

1 октября сообщалось, что каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит. Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей.

20 августа рейтинговое агентство «Эксперт» предупредило, что неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет. По мнению аналитиков, повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля приведут к снижению платежеспособности населения, реальные доходы которого в последние годы не росли. Все это должно спровоцировать рост дефолтов по кредитам физических лиц в 2019-2020 годах

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