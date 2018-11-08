Хабаровские коллекторы разместили детское порно ради мести

Хабаровские коллекторы угрожали должнику расправой и разместили в социальных сетях порнографические коллажи с изображением его несовершеннолетней дочери. Об этом сказано на сайте Следственного управления СК по региону.

«В эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, [что] житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи», — отмечается в сообщении ведомства.

Родственники должника заявили, что для его дочери это стало сильным стрессом. Следственные органы проводят проверку инцидента и устанавливают детали произошедшего.

В конце октября глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов объяснил, что профессиональные взыскатели долгов, включенные в официальный реестр, не допускают «грубых нарушений действующего законодательства», однако «серые» коллекторы используют угрозы жизни и здоровью и психологическое давление.

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