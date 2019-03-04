Москвичка оформила микрокредит и лишилась квартиры

Жительница Москвы, имеющая инвалидность, лишилась прав на квартиру из-за долга микрофинансовой организации. Об этом сообщает телеканал «360».

Как выяснили телевизионщики, женщина по имени Ирина сначала оформила один микрокредит, а затем, не сумев расплатиться, взяла в той же организации второй заем под залог недвижимого имущества. Долг она не вернула, и квартиру продали на торгах — без ведома москвички. В жилом помещении поселились посторонние люди.

Ирина и ее дети по-прежнему проживают в квартире, но в суд уже подан иск о принудительном выселении семьи. Тем временем незнакомые граждане, занявшие бóльшую долю жилплощади, создают ей невыносимые условия проживания. «Кроме одной комнаты, в другие помещения мне и детям выходить запрещают. Замки поменяли. Ручки с окон поснимали. За нами ведется круглосуточный контроль», — пожаловалась корреспонденту телеканала Ирина.

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Бывший супруг москвички сообщил, что женщина является инвалидом, страдает от ревматоидного артрита. Один из ее детей имеет порок сердца. Юрист, защищающий интересы должницы, в свою очередь отметил, что квартира была реализована незаконно: недвижимость приобреталась совместно с бывшим мужем, и он имеет право на свою долю имущества. «Соответственно, без его ведома невозможно было не то чтобы продать квартиру, а даже взять кредит под залог», — заявил адвокат.

Он планирует обжаловать продажу жилья. Полицейские знают о сложившейся ситуации, но в конфликт не вмешиваются, так как формально новые жильцы обладают правом собственности на квартиру.

В феврале 2019-го президент Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

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