Выдачу микрозаймов под залог жилья предложили запретить

В России необходимо запретить оформление кредитов микрофинансовыми организациями (МФО) под залог жилой недвижимости. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости во вторник, 2 апреля.

«Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это (выдачу микрозаймов под залог жилья — прим. «Ленты.ру») запрет», — заявила Матвиенко на заседании Межрегионального Банковского совета.

Политик призвала профильные комитеты Совфеда безотлагательно приступить к разработке соответствующего законопроекта.

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Ранее в ходе того же мероприятия ввести запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья предложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отмечает агентство.

В феврале президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

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