Долги россиян начали массово возвращать через суд

Банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще возвращать долги граждан через суд, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве.

В 2018 году было удовлетворено на 43 процента больше исков о взыскании, чем годом ранее, а в 2017-м — на 20,4 процента больше, чем в 2016-м. Активнее всего кредиторы таким образом возвращают небольшие долги. По данным Финансового университета, количество исков в сегменте до 50 тысяч рублей в прошлом году выросло почти вдвое и составило 3,1 миллиона. Всего за прошлый год суд удовлетворил 5,7 миллиона исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.

По мнению экспертов, рост количества судебных исков связан с ужесточением правил работы с просроченными долгами. Теперь кредиторам проще обращаться в суд, чем к коллекторам. Также растет рынок необеспеченного потребительского кредита — в 2018 году задолженность выросла на 22,7 процента и достигла 7,3 триллиона рублей.

1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон о коллекторах, который ввел жесткие ограничения для досудебного взыскания, в частности сократилось разрешенное количество контактов с должниками, что, по мнению представителей отрасли, снизило эффективность взыскания.

В апреле в Госдуму были внесены законопроекты, направленные на защиту россиян от противоправных действий коллекторов, а также на ужесточение ответственности за незаконную выдачу микрозаймов.

Так, предлагается запретить оформление микрокредитов через интернет без предоставления паспорта. Финансовые организации, которые используют жесткие методы при общении с должниками или выдают займы незаконно, будут нести административную ответственность.

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