Россияне оказались ненадежными заемщиками

Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов. К таким выводам пришли авторы совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы опросили более четырех тысяч российских семей, имеющих кредиты, в 2018-19 годах. Респондентов спрашивали, насколько тяжело им обслуживать имеющуюся задолженность перед банками.

Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ. 14 процентов так или иначе испытывали трудности с выплатой кредитов.

Только 41 процент семей не испытывает трудностей с обслуживанием выданного кредита. Таким образом, 59 процентов участников исследования оказались ненадежными заемщиками. Еще хуже ситуация обстоит с микрозаймами: лишь 35 процентов должников платят в срок.

Самым популярным видом кредита у респондентов оказался потребительский. Более обеспеченные семьи — с ежемесячным доходом от 70 тысяч рублей — чаще всего тратят его на покупку мебели. Менее обеспеченные — с доходом ниже 30 тысяч — на повседневные траты.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин называл высокую закредитованность населения по потребительским займам одной из главных причин возможной будущей рецессии. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по мнению которой задолженность по таким кредитам находится на приемлемом уровне.

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