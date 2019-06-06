Набиуллина и Орешкин поспорили из-за бедности россиян

Темпы роста потребительского кредитования создают риск спада в экономике России в ближайшие годы, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Рецессия, по его прогнозу, может произойти уже в 2021 году, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Орешкина, потребительский кредит лидирует в структуре кредитного предложения в России. За последние 12 месяцев прирост составил 1,8 триллиона рублей. «Два процента ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30 процентов в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — сказал он. Орешкин добавил, что темпы роста потребительского кредитования превышают темпы роста доходов населения.

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Со словами министра о возможной рецессии из-за роста потребительского кредитования поспорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что темпы роста потребительского кредитования в России высокие, но не выше, чем у ипотеки. В связи с этим не стоит говорить о риске для финансовой стабильности или риске пузыря.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов», — сказала глава ЦБ. По ее словам, нужно думать о том, как увеличить темпы роста доходов россиян и решить проблему с занятостью.

Ранее Банк России сообщал, что в первом квартале 2019 года сокращение реальных доходов россиян продолжилось — падение составило 2,3 процента. В регуляторе заявили, что долговая нагрузка населения быстро растет, а отсутствие роста доходов может негативно повлиять на качество потребительских кредитов, в частности, привести к росту неплатежей.

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