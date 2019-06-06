Арест инвестора из США вверг экономику России в шок

Арест в России основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви обернулся шоком для экономики, спровоцировав удвоение оттока капитала из страны. Такое заявление глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

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По его словам, с начала 2019 года отток капитала из России удвоился, достигнув уровня более 40 миллиардов долларов. Сам Калви, который в настоящее время находится под домашним арестом, может появиться на ПМЭФ в случае, если Федеральная служба исполнения наказаний организует ему приезд из Москвы в Петербург. Пропуск для участия в форуме он приобрел еще до ареста.

В конце мая американский инвестор заявлял, что хотел бы принять участие в ПМЭФ. Позднее в Кремле заявили, что хотели бы видеть его на форуме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также добавил, что в России Калви знают как «бизнесмена, которому можно доверять и который привержен российскому рынку».

Калви был арестован в феврале 2019 года по подозрению в хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9 процента акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, затем его перевели под домашний арест. После ареста Калви представители европейского бизнеса заявляли, что ситуация станет новым ударом по экономике России, поскольку отразится на ее инвестиционном климате.

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