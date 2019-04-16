Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться

Московский арбитражный суд утвердил оценку в 3,08 миллиарда рублей спорного пакета акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) из дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда.

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Арбитраж заказал экспертизу еще в ноябре 2018 года, а утвердил ее результаты в феврале 2019-го. Согласно решению суда, речь идет о пакете акций, в обмен на который банк «Восточный» простил долг в 2,5 миллиарда рублей Первому коллекторскому бюро (ПКБ) — контрольные пакеты в обоих компаниях владеет Baring Vostok. Само ПКБ купило «спорный пакет акций» за три недели до передачи его банку за 2,77 миллиарда рублей у кипрского офшора Balakus.

Сделка с акциями IFTG является основной обвинений Калви и пяти его партнеров в мошенничестве. По версии правоохранительных органов, в 2017 году фигуранты дела убедили совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ пакетом акций в три миллиарда рублей, хотя его реальная стоимость была оценена следствием всего 600 тысяч рублей.

Калви, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления «Восточного» и нынешний советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор ПКБ Максим Владимиров обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Американский предприниматель свою вину не признал и связал обвинения в свой адрес с корпоративным конфликтом вокруг «Восточного», в рамках которого две группы акционеров банка (представляющих с одной стороны Baring Vostok, с другой Finvision Holdings Артема Аветисяна) борются за владение контрольным пакетом акций.

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