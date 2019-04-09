Банк арестованного в Москве инвестора из США подготовили к захвату

Совет директоров банка «Восточный» 10 апреля проведет заседание, на котором будет поднят вопрос о смене руководства кредитного учреждения, сообщает The Bell. Заседание пройдет в отсутствии троих членов совета директоров — основатель инвестфонда Baring Vostok (основной владелец банка) Майкл Калви и еще двое топ-менеджеров банка находятся под арестом по подозрению в мошенничестве.

Главным вопросом, который будет поднят на заседании, станет прекращение полномочий исполняющего обязанности председателя правления банка и назначение на этот пост другого человека, следует из сообщения на портале Центра раскрытия корпоративной информации. По итогам заседания нынешнего исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко (занимает должность с сентября 2018 года) могут заменить на заместителя председателя правления кредитного учреждения Константина Рогова, сообщает издание со ссылкой на источник. Это косвенно подтверждается тем, что одним из вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании, станет прекращение полномочий зампреда правления.

Помешать переизбранию председателя совета директоров будет непросто, отмечает издание. Всего в совете директоров банка девять человек: один независимый директор, четверо представляют интересы Артема Аветисяна, и еще четверо — интересы Baring Vostok. Однако в настоящее время трое со стороны инвестфонда (Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) находятся под арестом.

В банке «Восточный» в последние месяцы идет борьба за владение контрольным пакетом акций между основными его владельцами — фондами Baring Vostok (52,48 процента) во главе с Майклом Калви и Finvision Holdings Ltd. (32,02 процента), который принадлежит Артему Аветисяну. Причиной конфликта стал колл-опцион, заключенный в 2016 году перед объединением «Восточного» с «Юниаструм Банком» Аветисяна. Согласно договору, Аветисян получил право выкупить десятипроцентный пакет акций за 750 миллионов рублей. Однако, по его утверждению, ему намеренно препятствовали в реализации опциона и не принимали уведомления о его исполнении.

Finvision Holdings обратилась в арбитражный суд Амурской области с требованием арестовать десять процентов акций и запретить банку проводить допэмиссию, одобренную ЦБ в конце 2018 года (она бы изменила размер спорного пакета акций). Требование было частично удовлетворено — в начале апреля суд постановил арестовать акции, однако запрет на допэмиссию счел незаконным. Решение было принято в пользу Аветисяна, несмотря на утверждения Baring Vostok, что заключенный компаниями договор опциона подчиняется английскому праву и его условия подразумевают решение всех споров в Лондонском международном арбитраже. Кроме того, суд в Лондоне потребовал от Аветисяна прекратить попытки исполнения опциона. В случае ареста акций контроль над банком перейдет к Аветисяну, который совместно с другими бывшими совладельцами «Юниаструма» уже держит контроль над 40,02 процента акций.

Американский инвестор Майкл Калви был арестован в Москве 16 февраля. Ему и другим топ-менеджерам Baring Vostok вменяется мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Арест Калви был продлен до 13 апреля, однако в окружении бизнесмена ожидают, что в ближайшее время он будет переведен из СИЗО под домашний арест.

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