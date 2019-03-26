Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно постановлению суда, совладелец банка Артем Аветисян должен прекратить попытки исполнения колл-опциона (банк в таком случае перешел бы под контроль Аветисяна и его партнеров). Baring Vostok теперь имеет право подать иск по этому поводу к компании Аветисяна Finvision Holdings.

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В понедельник, 25 марта, Арбитражный суд Амурской области, рассматривающий это дело, объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства компании Аветисяна. Finvision Holdings просила заблокировать согласованную с ЦБ допэмиссию банка «Восточный» и арестовать 9,99 процента акций, принадлежащих Baring Vostok через Evison Holdings, в рамках исполнения колл-опциона.

Об объявлении перерыва в рассмотрении требований компании Аветисяна ходатайствовали представители Evison Holdings. Они заявляли, что из суда в Лондоне был получен документ, запрещающий компаниям рассматривать дело в другом суде. Заключенный сторонами договор опциона подчиняется английскому праву, и, согласно условиям соглашения, все споры должны передаваться на рассмотрение в Лондонский международный третейский суд, пояснил представитель Evison Holdings Дмитрий Савочкин, сообщает «Интерфакс». При этом Finvision Holdings еще до решения лондонского суда назвала его неисполнимым в России.

Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году перед объединением «Восточного» с «Юниаструм Банком» Аветисяна. Согласно условиям соглашения, Аветисян получил право выкупить десятипроцентный пакет акций за 750 миллионов рублей. Изначально опцион был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, затем его продлили до 31 марта 2018 года. Компания Аветисяна утверждает, что ей намеренно препятствовали в реализации опциона и не принимали уведомления о его исполнении. При этом, по словам Калви, отказ исполнять опцион связан с подозрительными сделками, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструм Банка».

Сейчас у бывших акционеров «Юниаструма» в совокупности имеются 40,02 процента акций объединенного банка, у Evison Holdings — 52 процента. Таким образом, переход 9,99 процента акций, принадлежащих Evision, к бывшим акционерам «Юниаструм Банка» означал бы переход контроля над «Восточным» к Аветисяну и его партнерам.

Майклу Калви и другим топ-менеджерам Baring Vostok вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Калви был арестован 16 февраля. Затем арест продлили до 13 апреля.

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