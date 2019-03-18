Фонд арестованного в Москве инвестора из США нанял близких к Кремлю юристов

Интересы инвестиционного фонда Baring Vostok по делу о хищениях в банке «Восточный» будет защищать адвокатская фирма «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), один из партнеров которой — Николай Егоров — учился в университете на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Bell со ссылкой на три источника.

В прошлом адвокатское бюро уже сотрудничало с Baring Vostok, защищая интересы фонда в международных инвестиционных проектах. По словам источника, теперь юристы уголовной практики бюро подключатся к разбирательству по обвинению арестованного в России основателя инвестфонда Майкла Калви. Его интересы в рамках уголовного процесса в суде защищает другая юрфирма — «Курмаев и партнеры».

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Пока официально от ЕПАМ в деле участвует только адвокат Леван Джиоев. Он защищает интересы партнера фонда Филиппа Дельпаля. В инвестфонде сообщили, что ЕПАМ наняла жена Дельпаля.

Майкл Калви и другие топ-менеджеры фонда Baring Vostok, в числе которых Филипп Дельпаль, были задержаны в Москве в середине февраля по делу, связанному с конфликтом вокруг банка «Восточный». Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере — следователи считают их причастными к хищению свыше 2,5 миллиарда рублей у «Восточного».

После ареста основателя Baring Vostok высказывались опасения, что ситуация отразится на инвестиционном климате России. В частности, у американских компаний после ареста Калви появились сомнения по поводу работы с российскими контрагентами. В то же время Владимир Путин не видит оснований, чтобы дело в отношении Калви негативно повлияло на инвестиционный климат в стране.

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