Путин не увидел ничего плохого для России в аресте американского инвестора

Президент России Владимир Путин не видит оснований для того, чтобы дело в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви могло негативно повлиять на инвестиционный климат в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — заявил Песков.

При этом Путин не видит смысла публично комментировать это дело, пока работает следствие. Также Песков признал, что рефреном дело в отношении главы Baring Vostok обсуждалось на недавнем форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако конкретных вопросов по этой теме не было.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что никто не смеет называть Калви виновным, пока не будет вынесено решение суда.

Тем не менее арест Майкла Калви уже отразился на инвестиционном климате России. Американские компании и инвесторы опасаются работать с российскими контрагентами, так как боятся повторить судьбу основателя Baring Vostok. Из-за этого в американских деловых кругах всерьез обсуждают бойкот Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом пострадал и бизнес, на фоне новостей об аресте Калви, резко упали акции Сбербанка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!