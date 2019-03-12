США решили бойкотировать главный экономический форум России

Американские руководители и чиновники угрожают бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в ответ на заключение под стражу американского инвестора, основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что не будет участвовать в ПМЭФ до тех пор, пока Калви находится за решеткой. Также сообщается, что ни один из руководителей крупных американских компаний не собирается посещать мероприятие, впрочем, конкретные компании и сотрудники не назывались.

Как сообщил один из собеседников газеты, пожелавший остаться анонимным, все напуганы, потому что раньше людей могли арестовать, если они не следовали правилам или были излишне вовлечены в политику, но по делу против Калви нельзя сделать такого вывода. «Если он в тюрьме, это может случиться с кем угодно», — отметил источник. По мнению одного из иностранных топ-менеджеров, это дело нанесло ущерб инвестиционному климату в России.

В конце февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Калви и оставил его арест в силе. Обвинение связано с бумагами компании IFTG, которые Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. ПКБ, IFTG, и «Восточный» контролировались структурами Baring Vostok, следствие оценило акции в 600 тысяч рублей и посчитало завышение их цены мошенничеством со стороны Калви. Он, в свою очередь, настаивает на том, что оценил их верно, а свои проблемы объясняет конфликтом акционеров «Восточного».

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