Кремль отреагировал на возможный бойкот со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о бойкоте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со стороны американских властей и бизнеса идут не первый год, однако ни разу опасения не подтверждались. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Что касается газетных сообщений, то наверняка вы можете вспомнить эти сообщения каждый год перед Питерским форумом, перед Владивостокским форумом и так далее, в которых тоже предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее. До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения», — сказал Песков.

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Он отметил, что интерес к российским экономическим мероприятиям только растет, в том числе и со стороны американских участников. «Иногда главы компаний не могут приехать по тем или иным причинам. Иногда не хотят. В этом случае их место занимают главы других компаний, не менее заинтересованных в инвестициях. Это бизнес-климат. Это вопрос спроса и предложения. Ни то, ни другое не иссякает», — заявил Песков, отметив, что в 2019-м российская сторона ожидает еще большего ажиотажа, чем в прошлом.

В 2018 году Путин на ПМЭФ общался с американскими топ-менеджерами, и, по словам Пескова, «там яблоку негде было упасть». Пресс-секретарь главы государства не видит причин для того, чтобы говорить о каком-то росте страха со стороны иностранных инвесторов. По мнению Пескова, это нагнетание со стороны средств массовой информации.

Путин в 2019 году традиционно примет участие в работе ПМЭФ.

Во вторник, 12 марта, британская Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что американский бизнес пребывает в страхе после ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По данным издания, американцы опасаются, что теперь российские власти могут «взяться за любого» вне зависимости от уровня включенности в российскую действительность.

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