Арестованный инвестор из США лишился контроля над российским банком

Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна Finvision Holdings об аресте 9,99 процента акций банка «Восточный», передает РИА Новости.

При этом суд отказал Finvision Holdings в просьбе заблокировать дополнительную эмиссию «Восточного». В пресс-службе инвестфонда Baring Vostok заявили, что не удовлетворены решением суда и намерены его обжаловать.

Арбитражный суд Амурской области объявил 25 марта перерыв в рассмотрении ходатайства компании Аветисяна до 1 апреля. О перерыве просили представители Evison Holdings, которая представляет интересы Baring Vostok. Они заявляли, что из Лондонского международного арбитражного суда был получен документ, запрещающий компаниям рассматривать дело в другом суде.

Кроме того, 26 марта суд в Лондоне встал на сторону основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Согласно постановлению суда, Аветисян должен прекратить попытки исполнения колл-опциона (банк в таком случае перешел бы под контроль Аветисяна и его партнеров).

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Заключенный сторонами договор опциона подчиняется английскому праву, и, согласно условиям соглашения, все споры по нему должны передаваться на рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд.

Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году перед объединением «Восточного» с «Юниаструм Банком» Аветисяна. Согласно условиям соглашения, Аветисян получил право выкупить десятипроцентный пакет акций за 750 миллионов рублей. Изначально опцион был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, затем его продлили до 31 марта 2018 года.

Компания Аветисяна утверждает, что ей намеренно препятствовали в реализации опциона и не принимали уведомления о его исполнении. При этом, по словам Калви, отказ исполнять опцион связан с подозрительными сделками, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструм Банка».

Сейчас у бывших акционеров «Юниаструма» в совокупности имеется 40,02 процента акций объединенного банка, у Evison Holdings — 52 процента. Таким образом, переход 9,99 процента акций, принадлежащих Evision, к бывшим акционерам «Юниаструм Банка» означал бы переход контроля над «Восточным» к Аветисяну и его партнерам.

Майклу Калви и другим топ-менеджерам Baring Vostok вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Калви был арестован 16 февраля. Затем арест продлили до 13 апреля.

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