Арестованного в Москве инвестора из США захотели отпустить домой

Суд может смягчить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному в феврале на два месяца в рамках дела по обвинению в мошенничестве, на домашний арест, пишет The Bell со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По словам собеседников издания, существуют определенные предпосылки к тому, чтобы Калви перевели из СИЗО, где он сейчас находится, под домашний арест. Так, за инвестора «просило слишком много людей», в результате чего «в Кремле услышали» доводы в его защиту.

За изменение меры пресечения Калви ходатайствовал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также в пользу такого варианта высказались основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Калви с пятью сотрудниками Baring Vostok обвиняется в намеренном завышении стоимости акций компании IFTG (принадлежала структурам Baring Vostok), которые другая дочерняя компания фонда — «Первое коллекторское бюро» — передала банку «Восточный» (тоже принадлежал Baring Vostok) в качестве погашения дога в 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, реальная стоимость бумаг составляла 600 тысяч рублей, из-за чего акционерам «Восточного» был нанесен ущерб.

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