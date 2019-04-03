Арестованным в Москве инвестором из США начали пугать иностранцев

Группа компаний «Черкизово», производящая мясную продукцию, включила дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, в число рисков при вложении в Россию, сообщает «Интерфакс».

Преследование Калви отражено в разделе «риски» в эмиссионном проспекте группы, готовящейся к процедуре IPO — выхода на биржу. «Сообщение о задержании Калви спровоцировало негативную реакцию международного инвестиционного сообщества и вызвало целый ряд призывов к его немедленному освобождению. Это и другие подобные события могут усилить негативное настроение инвесторов в отношении России, увеличить отток капитала и ухудшить деловой и инвестиционный климат в РФ», — говорится в проспекте.

В феврале Калви вместе с пятью другими сотрудниками Baring Vostok — одного из старейших и крупнейших инвестфондов на российском рынке — был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве. Ему вменяется намеренное занижение стоимости акций компании IFTG, которыми «Первое коллекторское бюро» рассчиталось с банком «Восточный» за долг в 2,5 миллиарда рублей. Все компании и банк принадлежали Baring Vostok. По версии следствия, бумаги на самом деле стоили 600 тысяч рублей.

За арестованного Калви вступились многие российские бизнесмены и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Президент Владимир Путин заявил, что основания для преследования инвестора могли быть.

Также «Черкизово» напомнило потенциальным инвесторам о других случаях преследования бизнесменов и крупных компаний в России: делах «ЮКОСа», «Мечела», ТНК-BP и «Вымпелкома».

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