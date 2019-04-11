Попытка захвата банка арестованного инвестора из США провалилась

Единственный независимый член совета директоров банка «Восточный», в котором в последние месяцы идет борьба двух групп акционеров за владение контрольным пакетом акций, подал заявление о добровольном выходе из совета, пишет РБК со ссылкой на источники.

Решение финансиста Николая Вармы, датированное 10 апреля, стало неожиданностью — в этот день совет директоров должен был рассматривать вопрос о смене исполняющего обязанности председателя совета Александра Нестеренко. Последний был назначен на этот пост осенью 2018 года как компромиссная фигура для двух групп конфликтующих акционеров — фонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви, и компании Finvision Holdings во главе с Артемом Аветисяном. Отставка Нестеренко была инициирована акционерами, связанными с Finvision Holdings, которая пытается получить полный контроль над банком пока Калви находится под стражей в связи с подозрениями в мошенничестве.

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Решение независимого директора отложило заседание по вопросу о смене и.о. председателя совета директоров, из-за отсутствия кворума. Новой даты заседания пока нет, но вопрос отставки Нестеренко остался на повестке, сказал источник. Всего в совет входят девять человек (четверо представляют интересы Baring Vostok, четверо — Finvision Holdings, один директор является независимым). Однако, согласно уставу, для принятия решения совету директоров нужно присутствие как минимум половины его членов. В настоящее время трое директоров, представляющих интересы Baring Vostok, (Калви, Иван Зюзин и Филипп Дельпаль) находятся под стражей. Дело в их отношении было возбуждено по заявлению партнера Аветисяна и миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Сейчас интересы Baring Vostok в совете директоров представляет только Григорий Жданов. По словам источника, если он не будет являться на заседания, это не позволит Finvision Holdings достичь кворума и заблокирует деятельность совета. В результате новый состав совета директоров будет кумулятивно утвержден на общем собрании акционеров банка летом 2019 года, подчеркнул источник.

Две группы акционеров «Восточного» в последние месяцы ведут борьбу за владение контрольным пакетом акций банка. Сейчас он находится у Baring Vostok (фонд владеет 52 процентами банка), у Finvision Holdings 32 процента, однако совместная доля Аветисяна и других бывших акционеров «Юниаструма» (банк был объединен с «Восточным» в 2017 году) составляет 40 процентов. В марте 2019 года Finvision через Арбитражный суд в Амурской области инициировала разбирательство из-за неисполненного договора опциона, заключенного в 2016 году — согласно ему, Аветисян получал право выкупить десять процентов акций «Восточного» у Baring Vostok. В апреле суд постановил арестовать эти акции, однако не удовлетворил другое требование Finvision — запретить допэмиссию (она бы изменила размер спорного пакета акций). Между тем Baring Vostok указала, что спор не может рассматриваться в российском арбитраже, так как заключенный договор предусматривает решение конфликтов через Лондонский международный арбитраж. Суд в Лондоне ранее уже потребовал от Аветисяна прекратить попытки исполнения опциона. В случае ареста акций контроль над банком перейдет российскому бизнесмену.

Американского инвестора Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля. Ему и другим топ-менеджерам Baring Vostok вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Арест Калви был продлен до 13 апреля, однако следствие попросило смягчить ему меру пресечения отправить под домашний арест.

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