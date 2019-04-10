Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

Следствие просить перевести под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в феврале на два месяца в рамках дела по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, в суд также поступило аналогичное ходатайство в отношении бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Судебное заседание состоится 11 апреля.

О том, что суд может смягчить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok, сообщалось 8 апреля. За изменение меры пресечения ходатайствовал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также в пользу такого варианта высказались основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Американский инвестор был арестован в Москве 16 февраля. Его и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в намеренном завышении стоимости акций компании IFTG (принадлежала структурам Baring Vostok), которые другая дочерняя компания фонда — «Первое коллекторское бюро» — передала банку «Восточный» (тоже принадлежал Baring Vostok) в качестве погашения дога в 2,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что реальная стоимость бумаг составляла 600 тысяч рублей, из-за чего акционерам «Восточного» был нанесен ущерб.

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