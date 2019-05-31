Дело против арестованного в Москве инвестора из США назвали неэтичным

Миноритарные акционеры банка «Восточный», инициировавшие уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, поступили неэтично. К таким выводам пришла профильная комиссия при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, заседание комиссии состоялось 30 мая. В качестве арбитров в нем принимали участие первый замглавы совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и член «Деловой России» Николай Брусникин. По итогам заседания они вынесли единогласное решение.

По их мнению, акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление в правоохранительные органы на фоне корпоративного конфликта в банке, основным собственником которого на тот момент был основанный гражданином США Калви инвестфонд Baring Vostok. При этом уголовное дело арбитры назвали крайней мерой разрешения такого рода разногласий.

Ни Юсупов, ни другой акционер «Восточного» Артем Аветисян не прибегали к прочим способам разрешения конфликта, установила комиссия. В связи с этим их поведение можно назвать неэтичным и нарушающим конкретные положения Хартии деловой этики РСПП. Также Юсупову и Аветисяну предложат извиниться перед Калви и пятью другими фигурантами дела и отозвать свое заявление, рассказали источники газеты в РСПП, хотя, по их словам, это не приведет к закрытию дела.

Майкл Калви и еще пять сотрудников Baring Vostok арестованы в феврале по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви убедил руководство «Восточного» принять пакет акций люксембургской компании IFTG в счет покрытия долга Первого коллекторского агентства (ПКБ) перед банком. Все три компании принадлежали фонду, а размер задолженности составлял 2,5 миллиарда рублей, при этом справедливая стоимость переданных бумаг равняется всего 600 тысячам рублей, настаивает обвинение. В апреле Калви был отпущен под домашний арест, срок которого продлится до июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!